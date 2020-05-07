Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019'un "Aile İstatistiği"ni yayınladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü (bir evde yaşayan insan sayısı) son beş senede azalma eğilimi gösterdi. İşte dikkat çeken sonuçlardan bazıları:

l Aynı evde yaşan insan sayısı ortalaması 2019'da 3,35 kişiye düştü.

l Geniş aileler en çok 6,11 kişi ile Şırnak'ta, en az 2,63 kişiyle Çanakkale'de yaşıyor.

l Tek başına yaşayanların oranı beş senede yüzde 13,9'dan yüzde 16,9'a çıktı. 2018'de bu oran 16,1'di.

l Yüzde 26,4 ile tek başına yaşayan kişi oranı en çok Tunceli'de. En düşük il ise yüzde 9,4 ile Diyarbakır.

l Erkeklerin yüzde 79,5'i; kadınların da yüzde 68,8'i kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini bildirdi.

l Halkın yüzde 88,3'ünün evinde internet bulunuyor.

l Cep telefonu bulunan ev oran yüzde 98,7.