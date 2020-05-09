Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslamiyetin kutsal mekânları camiler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yüzünden bu ramazanı mahzun geçiriyor. Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567'de yaptırılan Hüsrev Paşa Camii de en sessiz günlerini yaşayan ibadethanelerden... Külliye, yapılan restorasyonun ardından 2018'de ibadete açılmıştı. Cemaatle namaz kılmayı özleyen müminler ise, normalleşme takviminin açıklanmasıyla camilerin açılacağı günü dört gözle bekliyor. Son bilgilere göre; bayram namazında da yasağın devam etmesi bekleniyor. Kesin tarih belirtilmese de ay sonuna doğru cuma namazları camilerde kılınabilecek. Salgınla mücadelede her şey yolunda giderse 12 Haziran'dan itibaren kapılar cemaate tamamen açılacak.

ALMANYA'DA BUGÜN AÇILIYOR

Almanya’da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu bugünden itibaren kademeli olarak açılacak. Mevlâna Camii Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Sağlam "Camilerimizin bir ihtiyaç olduğunu anladık. Cemaatimize tekrar kavuşma sevinci içerisindeyiz" dedi. Öte yandan, cami girişinde bir "tedbir çadırının" kurulduğu ve seccadelerin evden getirileceği ifade edildi. İlk gelen 50 kişi camiye alınacak ve yığılmalar engellenecek. Namazlar maske takılarak eda edilecek ancak, teravih ve cuma namazı cemaatle kılınmayacak.

BİNA ALTI TÜRBE

Bursa'daki Osmangazi Mahallesi Tophane Meydanı'nda 5 katlı apartmanın altındaki mezar görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Osmanlı zamanında 30 adet gayrimenkulü vakfederek Tophane'de mektep yaptıran ve burada yıllarca talebe yetiştiren Takkeci Sinan Hoca'nın 1800’lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. Sinan Hoca’nın kendi yaptırdığı mektebin bahçesinde bulunan aile mezarlığı ise genişletme çalışmaları çerçevesinde talan edilmiş. Binayı yapan kişinin ise 5 katlı apartmanı kabre zarar vermeyecek şekilde inşa ettiği ve daha önce demir parmaklıklar olan türbeyi camekânla çevirdiği görüldü.