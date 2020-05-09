Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, geceyi bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini iddia eden Gökhan T. ve kuzenleri olduğunu belirttiği 2 genç sabah saatlerinde 77 plakalı üzerinde çeşitli çıkartmaların olduğu otomobille dışarıya çıktı. İzmir istikametinden Acemler kavşağına doğru ilerleyen otomobili fark eden polis ekipleri 77 plakalı otomobili Acemler Metro İstasyonu önündeki kontrol noktasında durdurdu. Herhangi bir izni olmadığı halde maskesiz olarak dışarıya çıkan sürücü Gökhan T.'ye maske takmadığı için 3 bin 150 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı içinde 3 bin 150 olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi. İlk defa ceza yediğini belirten sürücü ne kadar ceza yiyeceğini duyduğunda ise şok oldu.

Gökhan T’nin kuzenleri olduğunu idda ettiği 2 kişinin üzerlerinden kimlik çıkmayınca onlar da polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öte yandan Bursa'nın en hareketli noktalarından birisi olan İzmir yolu üzerindeki Acemler Kavşağı'ndaki denetimler de drone ile havadan görüntülendi.