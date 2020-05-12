Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Mayıs Perşembe günü saat 16.30 sıralarında İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru Kaan Aydın, çöp atmak için dışarıya çıktı. Aydın, sokak üzerinde yürüdüğü sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 AGP 605 plakalı otomobil, arkasından gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydın, havaya savrularak yere düştü. Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan polis memurunu ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine götürdü. Aydın’ın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri, meslektaşları Kaan Aydın’a çarpan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Arkasına bile bakmadan kaçtı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, polis memuru Kaan Aydın elindeki poşetler ile sokak üzerinde yürüdüğü sırada, arkasından hızla gelen beyaz bir otomobil önce kaldırıma çıkıyor, ardından Aydın’a çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Aydın, yere düşüyor, çarpan araç ise olay yerinden kaçıyor.