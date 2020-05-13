Gökteke’nin suç duyurusunda bulunması üzerine hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı. İ.Ç. ara buluculuk için başvurarak, soruşturmanın anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasını talep etti. Davacı, bir okula bin 500 liralık maddi yardım, iki gün acil serviste gözlem yapması ve acil servisin girişine özür dileyen bir yazı asması şartıyla şahsı affedeceğini söyledi. Bunu kabul eden İ.Ç. kendisinden istenilenleri yerine getirdi. Gökteke “Bu pankartı yaptırmamızdaki amaç hasta yakını ve hastaların bizleri anlamaları” dedi.
Tartıştığı doktordan pankartla özür diledi
13.05.2020 - 03:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Devrekani Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Yusuf Mete Gökteke, yaklaşık yedi ay önce acil servis nöbeti sırasında hasta yakını İ.Ç. ile münakaşa etti.
Etiketler : kastamonu,
703674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703674.aspx
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