Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökteke’nin suç duyurusunda bulunması üzerine hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı. İ.Ç. ara buluculuk için başvurarak, soruşturmanın anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasını talep etti. Davacı, bir okula bin 500 liralık maddi yardım, iki gün acil serviste gözlem yapması ve acil servisin girişine özür dileyen bir yazı asması şartıyla şahsı affedeceğini söyledi. Bunu kabul eden İ.Ç. kendisinden istenilenleri yerine getirdi. Gökteke “Bu pankartı yaptırmamızdaki amaç hasta yakını ve hastaların bizleri anlamaları” dedi.