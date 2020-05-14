Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saatler 11.00’i gösterdiğinde bütün sokaklar onların sesleriyle çınladı. Dört saat boyunca ailesiyle parka giden, dışarıda gezen, oynayıp koşuşturan çocuklar uzun bir aradan sonra enerjilerini attı, temiz havanın keyfini çıkardı. Bazıları ise berbere gidip saçlarını kestirdi. Denizli’de oturan 12 yaşındaki Tunahan Eskikurt, dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek “Arkadaşlarımı çok özledim. Birlikte sosyal mesafeyi koruyarak oyun oynadık” diye konuştu. Tekirdağ’da çocuğunu parka getiren baba Sinan Akkaya da “Evde çok sıkıldılar. Dışarı çıkamadıkları için agresifleşiyorlar. Bu izin iyi oldu, stres attılar. Evde tutabilmek için çocuklarla çocuk oluyorduk” dedi. Mersin Silifke’de ise mobilya mağazası bulunan Halil Gül, onları mükâfatlandırmak için ücretsiz oyuncak dağıttı. Gül “Çocukların mutluluğu her şeye değer” ifadelerini kullandı.