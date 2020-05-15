Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs nedeniyle artık banka, parklar, market ya da başka bir yerde oluşan kalabalıkların sosyal mesafeyi koruması için Bursa Emniyet Müdürlüğü büyük hassasiyet gösteriyor. Uludağ yolu üzerinde manzara için bekleyen ve toplu sohbet eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bunun üzerine çevredeki polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için büyük uğraş gösterdi.



Polis ekipleri yol üzerinde muhabbet etmek için bekleyenleri ve Ramazan ayında alkol alanları ekip otosundan anonsla uyarıp sosyal mesafe aralığına getirerek dağıttı. Ancak bir süre sonra vatandaşlar yeniden topluluk oluşturdu. Emniyet güçleri yeniden gelip vatandaşları dağıttı. Bazı vatandaşlarda maske olmadığı gözlendi. Bu kişiler arasında 20 yaş altında gençler de olduğu tespit edildi.