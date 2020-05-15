Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekipleri şüpheli bir otomobili takibe aldı. D-100 karayolunda durdurulan araçta yapılan aramalarda salça kovaları içerisine saklanmış halde 3 kilo 740 gram ağırlığında 20 bin 250 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınırken olay hakkında inceleme başlatıldı
Salça kovalarından uyuşturucu hap çıktı
15.05.2020 - 18:23 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir otomobilde yapılan aramalarda salça kovaları içinde saklanmış 20 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler : Kocaeli',
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