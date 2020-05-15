Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekipleri şüpheli bir otomobili takibe aldı. D-100 karayolunda durdurulan araçta yapılan aramalarda salça kovaları içerisine saklanmış halde 3 kilo 740 gram ağırlığında 20 bin 250 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınırken olay hakkında inceleme başlatıldı