Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında ikamet eden Fatma K. (61), ikamet ettiği evinin penceresini sildiği esnada dengesini kaybederek, 4. kattan aşağıya düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Fatma K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Cam silerken 4. kattan aşağıya düştü
17.05.2020 - 15:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, 5 katlı bir binanın 4.katında ikamet eden kadın, cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında ikamet eden Fatma K. (61), ikamet ettiği evinin penceresini sildiği esnada dengesini kaybederek, 4. kattan aşağıya düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Fatma K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cam silerken düşen kadın,
704758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704758.aspx
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