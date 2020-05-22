Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğününün verilerine göre; bu ay mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düşüşe geçeceğinin beklendiği belirtildi. Ayrıca yaz döneminde de sıcaklıklarda aşırı bir yükselme beklentisi bulunmazken mevsim normallerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşmesinin bazı tehlikeleri beraberinde getireceğini belirten Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek "Yarından itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşebilir. Ülke genelinde yaşanacak sıçaklıktaki bu değişim özellikle haziran ayında Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar görülmesine sebep olabilir. Sel ve su baskını tehlikesi yüksek. İstanbul için ise kuvvetli yağış beklentisi bulunmuyor. Temmuz ve ağustos aylarında ise ortalamanın altına düşen yağışlarla Karadeniz Bölgesi'nin kurak geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.