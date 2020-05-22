Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki 2 çocuk babası Yunus Emrah Bozkurt, belindeki ur nedeniyle yürüme güçlüğü çekiyordu. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Bozkurt, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine giderek durumunu anlattı. Burada Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz ile tanışan Bozkurt, felç kalma riski olmasına rağmen ameliyat olmaya razı oldu. Prof. Dr. Cüneyt Temiz’in başarılı geçen operasyonun ardından 11 gün hastanede kalan Bozkurt, tekerlekli sandalye ile girdiği hastaneden yürüyerek çıktı.



3 ay önce geçirdiği rahatsızlığın ardından gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucunda belinde ur olduğunu öğrendiğini belirten Yunus Emrah Bozkurt, "Artık yürüyememeye başlamıştım. Gittiğim doktorlarda bunun çok riskli ve felç kalabilme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Bu şartları kabul etmem durumunda ameliyat edeceklerini söylediler. Bende ilk etapta korktum, ameliyat olmayı istemedim. Fakat aradan geçen zaman içinde ağrılarım dayanamayacak hale gelince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz hocamızla tanıştım. Hocam bu ameliyatı yapabileceğini ama bazı risklerin olduğunu, benimde bunlara razı gelip gelmeyeceğimi sordu. Bende koronaya dahi yakalanmaya razı olup, yeter ki bu ağrılardan kurtulup, sağlığıma kavuşmayı çok istiyordum. Artık sağ ayağım yerde sürünüp, hiç yürüyemiyordum. Prof. Dr. Cüneyt Temiz Hocam beni ameliyata aldı ve 2 saat süren ameliyat çok başarılı geçti. Ameliyatın sonrasında Prof. Dr. Cüneyt Temiz hocam beni sağlıklı bir şekilde yürüttü. Onbir sonra taburcu oldum ve şuanda sağlığıma kavuştum. Buradan Prof. Dr. Cüneyt Temiz hocam ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.