Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2020 tarihinde Erciş ilçesi Örene Mahallesi’nde bir şahsa ait evde ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Resif isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı aramada, toprağa gömülü 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Erciş’te toprağa gömülü eroin buunldu
23.05.2020 - 20:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde toprağa gömülü 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : erciş,eroin,van,
706335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706335.aspx
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