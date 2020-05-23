Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2020 tarihinde Erciş ilçesi Örene Mahallesi’nde bir şahsa ait evde ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Resif isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı aramada, toprağa gömülü 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.