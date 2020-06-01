Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gülüç beldesinde meydana geldi. Melik Ş. (21) idaresindeki 41 DE 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Kaza yapan araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.