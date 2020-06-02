Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ihraç astsubay, aktif çalışan öğretmen ve ev hanımı gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
02.06.2020 - 10:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında aktif çalışan öğretmenin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ihraç astsubay, aktif çalışan öğretmen ve ev hanımı gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Kayseri,
708313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708313.aspx
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