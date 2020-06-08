Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 8-9 ay önce evlendiği öğrenilen 21 yaşındaki Pınar Altındar, önceki gün evde aniden fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.
21 yaşında kalp krizinden öldü
08.06.2020 - 12:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da evde aniden fenalaşan 21 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pınar Altındar,kalp krizi,Adıyaman,
709687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709687.aspx
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