Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı.