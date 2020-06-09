Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı.
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
09.06.2020 - 21:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Bursa,
709972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709972.aspx
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