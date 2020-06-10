Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulucami Mahallesi Adıyaman Lisesi arka kısmında bulunan Kırıkdaş taziye evinin kapısını zorlayarak içeriye giren 14 yaşlarındaki H.B., burada uyuyakaldı. Korona virüs salgınından dolayı uzun süredir kapalı olan taziye evini temizlemeye gelen belediye görevlileri içeride H.B.’nin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Bir süre H.B.’ye seslenen belediye görevlileri yanıt gelmeyince H.B.’nin öldüğü sandı. Belediye ekipleri durum üzerine polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri H.B.’yi dürterek uyandırdı. Uyuyakalan H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Taziye evi yakınlarında ikamet ettiği öğrenilen H.B.’nin bilinmeyen nedenlerden dolayı eve gitmediği ve geceyi taziye evinde geçirdiği öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.