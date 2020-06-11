Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Malıhıdırlı Mahallesinde buğday ekili arazide gerçekleştirilen hasat sırasında İbrahim Tutu'nun kullandığı biçerdöver bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada sürücü devrilen biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Devrilen biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti
11.06.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Malıhıdırlı Mahallesinde buğday ekili arazide gerçekleştirilen hasat sırasında İbrahim Tutu'nun kullandığı biçerdöver bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada sürücü devrilen biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : biçerdöver,iş makinesi,
710278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710278.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER