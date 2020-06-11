Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Malıhıdırlı Mahallesinde buğday ekili arazide gerçekleştirilen hasat sırasında İbrahim Tutu'nun kullandığı biçerdöver bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada sürücü devrilen biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.