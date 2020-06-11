Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıkarken, bir ambulansın da sel nedeniyle hareket edemediği görüldü.
Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu
11.06.2020 - 21:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Etiketler : Ankara,
710388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710388.aspx
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