Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıkarken, bir ambulansın da sel nedeniyle hareket edemediği görüldü.