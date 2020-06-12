Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ‘‘Mazluma Çatı Olalım’’ sloganıyla Suriye’de bir proje başlattı. Proje kapsamında İdlib ve Halep kırsalında 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 20 bin briket ev yapımı için kollar sıvandı. Proje hakkında bilgi veren İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, şöyle konuştu: Şu an evlerden beş binini tamamladık. Evlere ivedi bir şekilde aileleri yerleştiriyoruz. Şu an 42 farklı arazide altyapı ve inşa çalışmaları devam ediyor. Vakfımız en kısa süre içerisinde 20 bin adet briket evi tamamlayarak savaş mağduru ailelere teslim etmek istiyor. Bu proje bağışçılarımız tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Proje tamamlandığında yaklaşık 120 bin savaş mağduru sıcak bir yuvaya kavuşacak. Ailelere ayrıca yatak, yastık, battaniye, dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve mutfak gereçleri de veriyoruz.