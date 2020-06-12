Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında en çok ilgi gören deniz aktivitelerinden SCUBA dalışı için teorik ve pratik derslerin verildiği dalış merkezlerine, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından, koronavirüs salgını sebebiyle çeşitli kurallar getirildi. 5 SCUBA dünya rekoru sahibi Cem Karabay, dalış merkezlerine gönderilen yeni kuralları şöyle açıkladı: ¥ Dalış okuluna gelen kişinin kapıda ateşi ölçülecek. ¥ Kursiyerin yüzünde maskesi yoksa, maske verilecek. ¥ Kursiyer binaya girdiğinde Covid-19 ile ilgili formu dolduracak. ¥ Sınıfta mutlaka öğrenciler arasında en az 1,5 metre mesafe olacak. ¥ Kursiyerlerin dalış çantası varsa bunlar dezenfektanlarla steril edilecek. ¥ Teknede kursiyerlerin arasında 1,5 metre mesafe olacak. Herkes ekipmanını önünde bulunduracak. ¥ Bir kişinin kullandığı maske, o gün boyunca onun olacak. Kullandıktan sonra dezenfekte edilecek. ¥ Suyun altında regülatörden nefes alıp verirken kullanılan maps artık kişiye özel olacak. ¥ Buhar yapmaması için dalış öncesi maskeye tükürme artık tarih oldu. Bunun yerine buhar önleyicisi ya da bebe şampuanı kullanılacak. ¥ Teknelerde yiyecekler ve içecekler artık ortada durmayacak.