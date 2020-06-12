Yaz aylarında en çok ilgi gören deniz aktivitelerinden SCUBA dalışı için teorik ve pratik derslerin verildiği dalış merkezlerine, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından, koronavirüs salgını sebebiyle çeşitli kurallar getirildi. 5 SCUBA dünya rekoru sahibi Cem Karabay, dalış merkezlerine gönderilen yeni kuralları şöyle açıkladı: ¥ Dalış okuluna gelen kişinin kapıda ateşi ölçülecek. ¥ Kursiyerin yüzünde maskesi yoksa, maske verilecek. ¥ Kursiyer binaya girdiğinde Covid-19 ile ilgili formu dolduracak. ¥ Sınıfta mutlaka öğrenciler arasında en az 1,5 metre mesafe olacak. ¥ Kursiyerlerin dalış çantası varsa bunlar dezenfektanlarla steril edilecek. ¥ Teknede kursiyerlerin arasında 1,5 metre mesafe olacak. Herkes ekipmanını önünde bulunduracak. ¥ Bir kişinin kullandığı maske, o gün boyunca onun olacak. Kullandıktan sonra dezenfekte edilecek. ¥ Suyun altında regülatörden nefes alıp verirken kullanılan maps artık kişiye özel olacak. ¥ Buhar yapmaması için dalış öncesi maskeye tükürme artık tarih oldu. Bunun yerine buhar önleyicisi ya da bebe şampuanı kullanılacak. ¥ Teknelerde yiyecekler ve içecekler artık ortada durmayacak.
Steril dalış zamanı
12.06.2020 - 05:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 05:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Donanımlı dalışta dünyanın çekim merkezlerinden biri olan Türkiye'deki yüzlerce dalış okulu, artık belirlenen yeni kurallara göre hizmet verecek.
Etiketler : dalış,scuba,
710456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710456.aspx
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