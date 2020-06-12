Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal ağ Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip, dünyanın neredeyse her köşesine gitmiş, yılın 300 günü seyahat eden ve Eskişehir'de yaşayan ünlü gezgin Buğrahan Uzunca, Covid-19 sonrası seyahat etmek isteyenlere ve gezginlere altın değerinde ipuçları verdi. İşte, Uzunca'dan tavsiyeler...

∂ Gezginleri, eskiye nazaran daha tatsız bir durum bekliyor.

∂ Gezgin dediğimiz kişiler az parayla uzun süre seyahat eder. Bu yüzden otostop kullanımı sıkıntılı olacak.

∂ İnsan ilişkisinde kimse kimseyle tam olarak kaynaşamayacak. Sarılma, bir öpüşme, tokalaşma olmayacak.

∂ Sigortasız yola çıkmayın.

∂ Yanınızda siperlik ve en az 100 adet maske bulundurun.

∂ Ülkeden, ülkeye atlamayın. Gittiğiniz ülkeyi iyice gezin.

∂ Hostelden ve özel uygulamada bulunan konaklamadan uzak durun.

∂ Gidilecek yerlerde toplu taşıma araçlarını az kullanın. Daha fazla yürüyün.

AVRUPA'YA GİTMEYİN

Buğrahan Uzunca, koronavirüs döneminden sonra gezmek isteyenlere Avrupa’ya kesinlikle gitmemelerini tavsiye etti. Uzunca “Gidilebilecek en güvenli ülkelerden biri Karadağ. Tamamen sıfırlanmış ve son 20 gündür hiçbir vaka görülmemiş. KKTC’de tek bir virüs kaynaklı insan bile yok. Onun dışında Kore var. Güney Amerika şu anda kötü ancak iki ülke hariç: Paraguay ve Uruguay..." dedi.