Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış Ankara'dan Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisi artırdı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağış öğle saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başladı. Yağış sonucu caddeler göle döndü.