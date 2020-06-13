Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış Ankara'dan Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisi artırdı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağış öğle saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başladı. Yağış sonucu caddeler göle döndü.

 