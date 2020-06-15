Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bazıları, kararın açıklandığı dakikalarda daha önce anlaştıkları mekanları aramak için telefona sarılırken, bazıları da gelinlikçilere koştu. Yarım kalan provalarını yeniden başlatıp düğün mekanlarını temmuz-ağustos dönemine alabilmek isteyen gençlerin karşısına bu defa da ekstra maliyetler çıktı. Bazı gençler, ertelenmiş düğünleri için tarih kesinleştirmek isteyince yüzde 30'a varan yüksek fiyatlarla karşılaşıp şaşırdı. Pandemi döneminde online gelinlik satışlarıyla müşterilerinin karşısına çıkan gelinlikçiler, şimdi gece yarılarına kadar prova ve seçimlerle uğraşıyor. Yeni sipariş için zamanı kalmayanlar ise hazır gelinliklere yönelerek hazırlık zamanını kısaltmaya çalışıyor. Kuaförlerde dahi randevu sırası sıkıntısı yaşanıyor.

FIRSATÇILAR ATAKTA

"Salgın sebebiyle yeni tedbir aldık" diyen düğün mekânı işletmecileri, kapora ödeyenlerden dahi ek ücret isterken, açık mekânlara olan taleple fiyatlar yüzde 50'ye varan oranlarda arttı. Tüketici dernekleri ise bu tür durumlarla karşılaşmamak için kapora ödemesinin kayıt altına alınmasını, mutlaka sözleşme yapılmasını ve şifahi olarak anlaşılan detayların mutlaka yazıya dökülmesini tavsiye ediyor ve "Çiftlerimiz heyecanla hareket edip para ödüyor, sözleşme yapmıyor. Sözleşme yaparak en mutlu günlerinden birinin hüzünle sonuçlanması önleneceği gibi, maddi kaybın da önüne geçebilirler" diyor...