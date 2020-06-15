Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre; Akçakent ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre hayvanları otlatan çoban Gulaga Nazari, darp edildi. Darp olayının ardından sürü sahibi Mahsun Arslani’yi de silahla vuran A.E., ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Karnından ve omuzundan yaralanan Arslani, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.