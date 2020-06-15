Alınan bilgiye göre; Akçakent ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre hayvanları otlatan çoban Gulaga Nazari, darp edildi. Darp olayının ardından sürü sahibi Mahsun Arslani’yi de silahla vuran A.E., ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Karnından ve omuzundan yaralanan Arslani, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Koyun otlatan çoban darp edildi
15.06.2020 - 17:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’in Akçakent ilçesinde, hayvan otlatma davasında çobanı darp edip sürü sahibini yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Akçakent ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre hayvanları otlatan çoban Gulaga Nazari, darp edildi. Darp olayının ardından sürü sahibi Mahsun Arslani’yi de silahla vuran A.E., ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Karnından ve omuzundan yaralanan Arslani, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çoban,darp,saldırı,
711180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711180.aspx
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