Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki Çatak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Aileleriyle birlikte piknik yapmak için gittikleri Atatürk Baraj Gölü kenarında serinlemek için suya giren yabancı uyruklu 2 kişi akıntıya kapıldı. Çevredekiler akıntıya kapılan bir kişiyi kendi imkanlarıyla kurtarırken Muhammed Ayod isimli şahıs ise gözden kayboldu. Sudan çıkartılan kişi ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ayod’un ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine giden sualtı polisleri tarafından çıkartılan ceset morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.