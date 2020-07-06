Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonunu Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve güzergahındaki tatil beldelerinde geçirmek isteyen başta İstanbul olmak üzere çevre illerdeki vatandaşların Pazar akşamı dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar meydana geldi. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, trafikte araçlardan oluşan uzun kuyruklar oluştu.

Ayrıca Tekirdağ’dan İstanbul yönüne giden bölümde yolun tamamı araçlarla kaplanırken, İstanbul’dan Tekirdağ yönündeki yolun ise bomboş kaldığı gözlendi.

Yoğunluk gece geç saatlere kadar sürdü.