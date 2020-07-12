Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesinde yaşayan Hüseyin Kürşat Atan (18) plakasız motosikletiyle hareket halindeyken su deposu mevkisindeki orman yolunda uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak motosikletinden savrulup olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün akşam saatlerinde gittiği düğün sonrası ikametine dönmediği, cansız bedeninin ise sabah saatlerinde yoldan geçen bir kişi tarafından görülmesi sonucu fark edildiği öğrenildi.

Atan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.