Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personelince bölgedeki patlayıcı maddeler kontrollü bir şekilde imha edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım “Gerek fabrikada çalışan ve işsiz kalanların başka yerlerde istihdamı gerekse de psikososyal destek ile diğer maddi ve manevi tüm destekler veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, fabrika alanı olan 180 dönümlük alanın sanayi imarını resen iptal etti. Biz de gerekli işlemleri yapıyoruz. Ruhsat iptal süreci başlatıldı. Orada kesinlikle tekrar bir sanayi tesisi olmayacak” diye konuştu.