Eren Ayhan MUĞLA İHA - Türkiye ve özellikle Bodrum için yurt dışında başlatılan karalama kampanyası ters tepti. Bir dönerin 370 liradan satıldığı ve pahalılık haberleri ile uluslararası medyaya düşen Bodrum'a yurt dışından talep, azalmak yerine arttı. Başta İngiltere'nin en çok okunan gazeteleri olmak üzere Avrupa'nın birçok gazetesinde yapılan olumsuz haberler sonrasında Bodrum merak konusu oldu ve rezervasyonlar iki katına çıktı. Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan “Pahalılıkla ilgili haberler sonrasında vakıf olarak hem bu haberlerin çıktığı mecralarda hem de uluslararası bütün kanallarda gerekli başvurularımızı, bilgilendirmelerimizi yaptık. Bodrum’u sevenler, Bodrum’a tatile gelenler çok iyi biliyor ki Bodrum bir destinasyon olarak her bütçeye, her keseye, her imkâna uygun tatil sunuyor. Bunu anlatınca ilk başta olumsuz gibi görünen bu etkiler kısa sürede dağıldı, Bodrum’a daha fazla ilgi oldu. Bodrum ekonomisi ve turizmi için can damarı olan turizm ekonomimiz Covid-19'un bütün etkilerine rağmen ayakta kalmaya devam ediyor” dedi.



Bodrum’daki pahalı adisyonların umumi olmadığı, ilçede her keseye uygun tatil imkânı sunulduğunun anlatılmasıyla oyun bozuldu.