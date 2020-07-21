Kayseri Kocasinan Bulvarı'nda iki elektrikli triportör sürücülerin dikkatini çekti. Önde giden triportörün römorkunda 4 çocuk, arkadaki triportörün römorkunda ise 4 kadının bulunduğu tehlikeli yolculuk uzun süre devam etti.
Ailece tehlikeli yolculuk
21.07.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, trafikte elektrikli triportörün römorkunda ailece yapılan tehlikeli yolculuk görenlerin dikkatini çekti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,tehlikeli yolculuk,
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