Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandıra'da, kontrolden çıkan kamyon otomobile çarptıktan sonra otobüs durağına çarparak şarampole devrildi. İçinde 7 kişinin bulunduğu araba ise 30 metre savruldu. Otomobil içindeki 4 kişi feci şekilde sıkıştıkları araçta; bir kişi ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Ölenlerin Serkan Barhan (37), eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ (6) ile Serkan Barhan'ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ve Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç olduğu öğrenildi. Serkan Barhan'ın babası Reşit'in de yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sadettin Akar isimli bir akraba, Serkan Barhan'ın güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, annesi, babası, ailesi ve kız kardeşiyle denize gittiklerini söyledi. Duygu Barhan'ın abisi Fatih Deniz, tabutların başında fenalık geçirdi. İki aile gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Taburcu olan 55 yaşındaki anne Necla Barhan'ın "Yavrularım gitti. Ailem yıkıldı. Göktuğ'um bu sene 1. sınıfa başlayacaktı" feryadı yürekleri dağladı. 5 kişinin ölümüne sebep olan ve kazanın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten kamyon sürücüsü ise tutuklandı. Mustafa Taşören - Kerim Yavuz KOCAELİ İHA