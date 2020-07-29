Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan hafif ticari araçtan çıkanlar şoke etti.

Söz konusu aracın bagajında bulunan, piyasa değeri tane başı yaklaşık 2 bin TL civarında bulunan 5 adet Toulouse cinsi kaz, piyasa değeri çifti yaklaşık 3 bin TL civarında 8 adet Mandarin cinsi ördek ve 2 adet bıldırcına el konuldu. Olayla ilgili araç sürücüsü N.G. ve beraberindeki bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.