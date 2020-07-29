Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle evinin balkonunda oturmakta olan Nevzat Dedeoğlu (61), dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki balkondan önce kuruluğun üzerine, ardından da yere düşerek yaralandı. Devlet Hastanesine kaldırılan Nevzat Dedeoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Bursa'ya sevk edildi. Bursa’da bir haftadır yaşama tutunmaya çalışan Nevzat Dedeoğlu, bugün hayatını kaybetti. Nevzat Dedeoğlu’nun vefatı sevenlerini hüzneboğarken, cenazesinin bugün Yalıntaş Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.