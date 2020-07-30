Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te yaşayan 70 yaşındaki Habibe Türkmen’in filmlere konu olacak hayat hikâyesi, duyanların içini acıtıyor. On dört yaşında evlendirilen Habibe Türkmen, 12 sene evli kaldığı eşinden altı çocuk dünyaya getirdi. Şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden boşanan kadın, maddi imkânsızlıklar yüzünden ikiz kızlarını evlatlık verdi. Hastanelerde hasta bakıcılık yaparak emekli olan ve sayısız hastanın şifaya kavuşmasına vesile olan Türkmen, şimdilerde ise bakıma muhtaç hâlde yaşıyor. Kalp, böbrek, diyabet ve tansiyon hastalığı ile mücadele eden Türkmen, yürüme kabiliyetini de kısmen kaybetti. Yatağından sadece su ve yemek yemek için kalkan Türkmen, gittiği onca doktorun hastalığına çare bulamadığını söyledi. Dört evladının da durumlarının iyi olmadığını ifade eden Türkmen “Önce Allah’tan sonra Cumhurbaşkanı’mdan yardım bekliyorum, beni doktora götürürlerse çok dua ederim” dedi. Resul Yanbul GAZİANTEP İHA