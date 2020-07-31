Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastaneye kaldırılan Hüseyin G’nin yüzünde ve vücudunun farklı yerlerinde ikinci dereceden yanık oluştuğu anlaşıldı. Şişe üzerindeki yazıyı okumadan uyguladığını söyleyen Hüseyin G. “Sıvıyı tezgâhın altından borunun içine döktüm. Döktükten sonra ayağa kalkıp çekilmeme fırsat kalmadı sıvı patlayıp, borudan üzerime sıçradı, kör oldum diye korktum” dedi. Ağır yanıklar sebebiyle tedavi gören Hüseyin G’ye, vücudunun bazı bölümlerindeki cilt hasarı sebebiyle doku nakli yapılması gerekiyor. Mehmet Gökhan

Özbal GAZİANTEP İHA