Hastaneye kaldırılan Hüseyin G’nin yüzünde ve vücudunun farklı yerlerinde ikinci dereceden yanık oluştuğu anlaşıldı. Şişe üzerindeki yazıyı okumadan uyguladığını söyleyen Hüseyin G. “Sıvıyı tezgâhın altından borunun içine döktüm. Döktükten sonra ayağa kalkıp çekilmeme fırsat kalmadı sıvı patlayıp, borudan üzerime sıçradı, kör oldum diye korktum” dedi. Ağır yanıklar sebebiyle tedavi gören Hüseyin G’ye, vücudunun bazı bölümlerindeki cilt hasarı sebebiyle doku nakli yapılması gerekiyor. Mehmet Gökhan
Özbal GAZİANTEP İHA
Tıkanan lavabo canından ediyordu
31.07.2020 - 02:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 04:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde tıkanan lavaboyu açmak isteyen Hüseyin G. lavabo açıcı madde dökünce patlama meydana geldi.
Hastaneye kaldırılan Hüseyin G’nin yüzünde ve vücudunun farklı yerlerinde ikinci dereceden yanık oluştuğu anlaşıldı. Şişe üzerindeki yazıyı okumadan uyguladığını söyleyen Hüseyin G. “Sıvıyı tezgâhın altından borunun içine döktüm. Döktükten sonra ayağa kalkıp çekilmeme fırsat kalmadı sıvı patlayıp, borudan üzerime sıçradı, kör oldum diye korktum” dedi. Ağır yanıklar sebebiyle tedavi gören Hüseyin G’ye, vücudunun bazı bölümlerindeki cilt hasarı sebebiyle doku nakli yapılması gerekiyor. Mehmet Gökhan
Etiketler : lavabo,patlama,
721811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721811.aspx
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