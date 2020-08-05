Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Sezer (30) idaresindeki 34 RK 6416 plakalı Ford Tourneo marka otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Nazım Şengül (46) yönetimindeki 06 GFS 21 plakalı Renault Megane marka otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Nazım Şengül ile aynı araçta bulunan Cemile Yüksel (70), Şaziye Yüksel (43), Mete Yüksel (7) ve Cemile Yüksel (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.