Durumu fark eden vatandaşlar, genci kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sara hastası olduğu öğrenilen Oğuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada ceset, üstü örtülü bir şekilde kumsalda bekletilirken diğer tatilcilerin hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam etmesi gözlerden kaçmadı. O anları cep telefonu ile çeken bir kişi “Ne kadar suni teneffüs yaptıysak kurtaramadık. Ayrıca denizden bir cenaze çıkmasına rağmen herkes keyfine devam ediyor. Bu kadar duyarsız olunmaz. Bu da bizim ayıbımız” dedi. Suat Metin -
Burak Yalman İHA
Kıyıda ceset, denizde keyif
06.08.2020 - 02:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan Müslüm Oğuz (32), iki hafta önce tatil için Antalya’da yaşayan ablası ile eniştesinin yanına geldi. Dün Konyaaltı ilçesindeki Sarısu plajına gidip suya giren Oğuz, bir süre sonra hareketsiz hâlde kaldı...
Durumu fark eden vatandaşlar, genci kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sara hastası olduğu öğrenilen Oğuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada ceset, üstü örtülü bir şekilde kumsalda bekletilirken diğer tatilcilerin hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam etmesi gözlerden kaçmadı. O anları cep telefonu ile çeken bir kişi “Ne kadar suni teneffüs yaptıysak kurtaramadık. Ayrıca denizden bir cenaze çıkmasına rağmen herkes keyfine devam ediyor. Bu kadar duyarsız olunmaz. Bu da bizim ayıbımız” dedi. Suat Metin -
Etiketler : deniz,boğuldu,ceset,
722989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722989.aspx
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