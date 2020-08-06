Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Durumu fark eden vatandaşlar, genci kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sara hastası olduğu öğrenilen Oğuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada ceset, üstü örtülü bir şekilde kumsalda bekletilirken diğer tatilcilerin hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam etmesi gözlerden kaçmadı. O anları cep telefonu ile çeken bir kişi “Ne kadar suni teneffüs yaptıysak kurtaramadık. Ayrıca denizden bir cenaze çıkmasına rağmen herkes keyfine devam ediyor. Bu kadar duyarsız olunmaz. Bu da bizim ayıbımız” dedi. Suat Metin -

Burak Yalman İHA