Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının başlamasıyla kapatıldıktan sonra 1 Haziran’da kontrollü bir şekilde yeniden ziyarete açılan Van Kedi Villasında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kedilerin ziyaretçilerle teması tamamen kesildi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya “Önceden günlük 700-800’den aşağı düşmeyen bir ziyaretçi sayımız vardı. Eskiden ziyaretçiler, içeri girip kedileri sevebiliyor, besleyebiliyordu. Ama Covid-19 sürecinde bu mümkün değil. Çünkü hastalığın insanlardan hayvanlara geçtiği yönünde bazı bilgiler var” dedi.

Yılmaz Sönmez VAN İHA

