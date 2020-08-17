Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki jeolog Ahmet Yakut’un ‘asrın felaketi’ olarak bilinen 17 Ağustos Marmara depreminde, Gölcük ilçesinde 17 akrabası göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 16 yaşında yakınlarını kaybetmenin, evinin yıkılmasının acısını yaşayan Yakut, insanlar aynı acıyı yaşamasın diye deprem araştırmacılığına başladı. Bir zamanlar jeofizik alanında çalışma yapan bir şirkette çalışan Yakut, iş yerindeki jeolog ve jeofizikçilerden öğrendiği bilgilerin yanı sıra, evinde kurduğu sistem ve deprem ile ilgili bilgi sağlayan internet sitelerinden elde etiği verilerle hesaplamalar yaparak deprem tahminlerinde bulunuyor. Birçok depremi önceden tahmin ettiğini iddia eden Yakut, tahminlerini bir sosyal medya platformunda açtığı hesap üzerinden kendisini takip eden 250 bin kişi ile paylaşıyor.



Ahmet Yakut, yaptığı deprem araştırmalarıyla sosyal medya hesabından 250 bin takipçisini uyarıyor.

Murat Kanber - Enes Altun KOCAELİ İHA

