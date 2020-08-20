Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu Tomarza ilçesi yol ayrımında, iş makinesinin çarptığı 55 yaşındaki Süleyman S. ağır yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.