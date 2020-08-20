Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu Tomarza ilçesi yol ayrımında, iş makinesinin çarptığı 55 yaşındaki Süleyman S. ağır yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.
İş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti
20.08.2020 - 11:54 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de iş makinesinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu Tomarza ilçesi yol ayrımında, iş makinesinin çarptığı 55 yaşındaki Süleyman S. ağır yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : iş makinesi,kaza,
726092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726092.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER