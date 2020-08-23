Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Elhasan Elcunid (27), Şehit Duran Mahallesi'nde bir kişiyle kavga etti. Elcunid kavga sırasında eline sopa aldı. Karşı taraftaki şahıs ise pompalı tüfeği alarak Elcunid’i kovalamaya başladı. Elcunid, ara sokaklardan kaçıp Manisalı Ali Bey Caddesi'ne çıkarak yardım istedi. Ancak arkasından gelen şahıs, Elcunid’i sırtından pompalı tüfekle vurdu. Elcunid yere düşerken, zanlı geldiği ara sokaktan kaçtı. Vatandaşlar, Elcunid’in yardımına koştu. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sırasında bir kasabın camına da saçmaların geldiği görüldü.