Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, Şeyh Edebali Bulvarı'nda seyir halinde olan 27 MM 929 plakalı kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk canlarını hiçe sayarak, açık kasa kamyonetin arkasında kilometrelerce yolculuk yaptı. Çocuklar düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, o anlar ise bir başka araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.
Çocukların tehlikeli yolculuğu
30.08.2020 - 13:45 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin arkasına asılan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,çocukların tehlikeli yolculuğu,
728262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728262.aspx
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