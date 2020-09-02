Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu arada saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen U.C.S. (20) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Hakkı Aygün, 24 Mart 2018’de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu’ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla ayağından yaralanmıştı. Maktulün cenazesini alan akrabası Bayram Tıraş “Hakkı’yı vuran kişi geçen yıl cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere çıktı. Cinayeti o azmettirdi. Öldüren şahıs, yeğenimizi arayarak ‘Seni vuran beni dövdü, karakola gidip şikâyetçi olacağım’ demiş. Önce karakola gitmişler şikâyetçi olmuş. Sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira para vermiş. O da araçtan inince dönerek, üç el ateş etmiş” diye konuştu.