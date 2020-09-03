Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Hal Pazarı'ndaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada içeride patlama meydana geldi. Kameralara yansıyan patlamada alevlerin arasında kalan itfaiye erleri Şükrü T., Mehmet A., Ahmet A., Fevzi P. ile 2 fırın çalışanı yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan itfaiye eri Fevzi P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Yangın ve patlamanın neden kaynaklandığının araştırıldığı öğrenildi.