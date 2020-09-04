29 yaşındaki A.D.B., Akpınar Mesire alanına giden yol üzerindeki bağevinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan, A.D.B., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
04.09.2020 - 10:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te, bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kilis,
729431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729431.aspx
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