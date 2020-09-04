Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 yaşındaki A.D.B., Akpınar Mesire alanına giden yol üzerindeki bağevinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan, A.D.B., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.