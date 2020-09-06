Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Arapşeyh Caddesi üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre caddede esnaflık yapan N.B. (48) ile S.B. (40) arasında ortak kullandıkları depo yüzünden tartışma yaşandı. Silah kullanılan tartışmada N.B.’nin S.B.’yi tabanca ile ayağından vurup yaraladığı belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan S.B. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, N.B. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Depo tartışmasında kan döküldü
06.09.2020 - 14:20 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta aynı depoyu kullanan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada, silahla bir kişi ayağından yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silahlı saldırı,depo tartışması,
729957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729957.aspx
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