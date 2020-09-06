Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Arapşeyh Caddesi üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre caddede esnaflık yapan N.B. (48) ile S.B. (40) arasında ortak kullandıkları depo yüzünden tartışma yaşandı. Silah kullanılan tartışmada N.B.’nin S.B.’yi tabanca ile ayağından vurup yaraladığı belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan S.B. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, N.B. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.