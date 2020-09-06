Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde meydana gelen olayda muhtar S.D. kayın biraderi ile tartıştı. Çıkan tartışmada muhtar S.D. kayın biraderi tarafından 3 el ateş edilerek karnından yaralandı.

Yaralanan S.D. özel araçla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.