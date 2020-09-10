Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce 47 yaşındaki harita teknikeri Özcan Alkan, Konyaaltı Sahili Varyant altından denize girdi. Bir süre sonra Alkan’ın suda hareketsiz olduğu fark edildi. Alkan’ın yeğeni ve çevredekilerce sahile çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alkan, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm tedaviye rağmen 2 çocuk babası Alkan, hayatını kaybetti.
Denizde boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti
10.09.2020 - 13:42 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da üç gün önce girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 47 yaşındaki harita teknikeri, kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : harita teknikeri,deniz,boğulma,
730844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730844.aspx
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