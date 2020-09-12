Karadeniz'e olta ve ağlarını salan balıkçılar palamut tutmanın keyfini çıkardı. Palamut'un bolluğu balıkçıların yüzlerini güldürdü. Palamut tezgahlardaki yerini alırken, 10 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, "Bu yıl palamut bol olacak. Boyları 25-35 santimi bulan Palamut'u tanesi 5,10 ve 15 liradan satıyoruz’’ dediler. Tezgahlarda ayrıca, İstavrit 25, Barbun 30, Çupra 30, Samon 35, Mezgit 30 TL’den satışa sunuluyor.
Akçakoca’da palamut 10 TL
12.09.2020 - 09:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, olta ve ağlarını denize salan balıkçıların yüzü güldü. Palamutlar tezgahlarda yerini alırken, 10 TL'den satılıyor.
Etiketler : Düzce,
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