Karadeniz'e olta ve ağlarını salan balıkçılar palamut tutmanın keyfini çıkardı. Palamut'un bolluğu balıkçıların yüzlerini güldürdü. Palamut tezgahlardaki yerini alırken, 10 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, "Bu yıl palamut bol olacak. Boyları 25-35 santimi bulan Palamut'u tanesi 5,10 ve 15 liradan satıyoruz’’ dediler. Tezgahlarda ayrıca, İstavrit 25, Barbun 30, Çupra 30, Samon 35, Mezgit 30 TL’den satışa sunuluyor.